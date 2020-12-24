Галлямов: ошибся, так бывает. Постараемся забыть сегодняшний день и двигаться дальше

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал выступление пары в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Дуэт занял пятое место, Галлямов исполнил «бабочку» вместо параллельного тройного сальхова.
«Не хочу ни на что ссылаться, не оправдываюсь. Моя ошибка, так бывает, я отвечаю за свои косяки.
Всё в жизни бывает. Постараемся забыть сегодняшний день и двигаться дальше. Постараемся отыграть в произвольной. Но сегодня у меня впервые в жизни такое произошло. Даже не припомню, когда такое было», – сказал Галлямов эфире Первого канала.
«Ошибка нетипичная, просто не повезло, бывает. Это главный старт сезона. Даже если пытаешься об этом не думать, всё равно подсознательно это напряг. Хочется показать максимум – и не всегда получается», – прокомментировала Мишина.
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