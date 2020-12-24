«Траньков был недоволен». Тарасова — об ошибке в короткой программе на чемпионате России

Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала победу в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

«Очень рада, что мы смогли подготовиться и приехать на чемпионат России. Короткую программу откатали хорошо. Чувствую себя прекрасно. Перед Казанью была хорошая готовность, поэтому было очень обидно. Большое спасибо Вове, он первым переболел, поэтому много подсказывал и помогал. Общими усилиями смогли подготовиться к этому турниру.



Траньков был недоволен вращением. Мы уделяем много внимания этому элементу, многое было сделано, поэтому обидно, что ошиблись», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.