Дмитрий Козловский: уже здорово, что мы вообще находимся на чемпионате России
Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Пара занимает второе место, уступая чуть больше трёх баллов победителям — Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.
«Здорово, что мы вообще здесь находимся, учитывая нестандартную мировую ситуацию. Сложно комментировать сегодняшний прокат. Слава богу, завтра будет возможность перевести дух и в воскресенье сделать всё правильно.
У меня мама здесь находится, как и отец Александры. Здорово, когда родители находят возможность поддержать на арене. Мы это очень ценим», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Тарасова и Морозов лидируют среди пар после короткой программы на чемпионате России
Рекомендуем вам
- 24 декабря 2020
-
21:29
-
20:57
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
19:45
-
18:11
-
17:51
-
17:46
-
17:35
-
16:55
-
16:30
-
16:30
-
15:44
-
15:11
-
15:09
-
15:04
-
14:28
-
14:00
-
13:52
-
12:51
-
12:31
-
12:08
-
11:32
-
11:14
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
00:43
- 23 декабря 2020
-
23:27
-
22:48
-
18:49
-
18:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам