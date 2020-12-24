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Дмитрий Козловский: уже здорово, что мы вообще находимся на чемпионате России

Дмитрий Козловский: уже здорово, что мы вообще находимся на чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Пара занимает второе место, уступая чуть больше трёх баллов победителям — Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.

«Здорово, что мы вообще здесь находимся, учитывая нестандартную мировую ситуацию. Сложно комментировать сегодняшний прокат. Слава богу, завтра будет возможность перевести дух и в воскресенье сделать всё правильно.

У меня мама здесь находится, как и отец Александры. Здорово, когда родители находят возможность поддержать на арене. Мы это очень ценим», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Тарасова и Морозов лидируют среди пар после короткой программы на чемпионате России
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