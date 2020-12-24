«С Рождеством, друзья!» Евгения Медведева поздравила подписчиков
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своей странице в «Инстаграме» поздравила подписчиков с Рождеством.
«С Рождеством, друзья!» — написала Медведева.
Посмотреть фотографию можно на странице Евгении Медведевой в "Инстаграме".
Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России. Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).
Медведева начнёт 2021 год с участия в фестивале Ильи Авербуха «Чемпионы», который пройдёт с 2 по 5 января 2021 года в Сочи.
Медведева начнёт 2021 год с участия в фестивале Авербуха «Чемпионы» в Сочи
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