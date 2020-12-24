«С Рождеством, друзья!» Евгения Медведева поздравила подписчиков

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своей странице в «Инстаграме» поздравила подписчиков с Рождеством.

«С Рождеством, друзья!» — написала Медведева.

Посмотреть фотографию можно на странице Евгении Медведевой в "Инстаграме".

Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России. Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

Медведева начнёт 2021 год с участия в фестивале Ильи Авербуха «Чемпионы», который пройдёт с 2 по 5 января 2021 года в Сочи.