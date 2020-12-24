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Авербух — Тутберидзе: спасибо за выдающуюся ученицу Загитову и возможность творить с ней

Авербух — Тутберидзе: спасибо за выдающуюся ученицу Загитову и возможность творить с ней
Фигурное катание 0

Хореограф, продюсер призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух рассказал о работе над показательным номером с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Каждый из нас, словно посланник вселенной, приходит в мир с открытым сердцем, чтобы наполнить его любовью. Об этом я говорил с Алиной. И об этом мы хотели рассказать нашим танцем.

Алина, благодарю, что наше искусство писалось так легко и свободно.

И большое спасибо хочу сказать Этери Георгиевне Тутберидзе за выдающуюся ученицу и воодушевляющую возможность творить и работать вместе с ней.

Надеюсь, наш полёт в космос не оставит вас равнодушными и пройдёт успешно как никогда», — написал известный специалист на своей странице в "Инстаграме".

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