Авербух — Тутберидзе: спасибо за выдающуюся ученицу Загитову и возможность творить с ней
Хореограф, продюсер призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух рассказал о работе над показательным номером с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
«Каждый из нас, словно посланник вселенной, приходит в мир с открытым сердцем, чтобы наполнить его любовью. Об этом я говорил с Алиной. И об этом мы хотели рассказать нашим танцем.
Алина, благодарю, что наше искусство писалось так легко и свободно.
И большое спасибо хочу сказать Этери Георгиевне Тутберидзе за выдающуюся ученицу и воодушевляющую возможность творить и работать вместе с ней.
Надеюсь, наш полёт в космос не оставит вас равнодушными и пройдёт успешно как никогда», — написал известный специалист на своей странице в "Инстаграме".
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