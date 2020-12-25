Чемпионат России по фигурному катанию 2021. Прямая трансляция 25 декабря

В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. В 11:30 мск начнётся произвольный танец у танцевальных пар.
Прямой эфир ЧР по фигурному катанию 2021.
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск. Расписание соревнований
25 декабря
11:30 — танцевальные пары, произвольный танец (сайт Первого канала).
14:15 — мужчины, произвольная программа (с 14:15 — сайт Первого канала, с 15:15 — Первый канал).
17:20 — женщины, короткая программа (с 17:20 — сайт Первого канала, с 18:40 — Первый канал).
26 декабря
14:30 — спортивные пары, произвольная программа (сайт Первого канала).
17:00 — женщины, произвольная программа (сайт Первого канала, Первый канал).
27 декабря
12:00 — показательные выступления (с 12:00 — сайт Первого канала, с 15:35 — Первый канал).
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