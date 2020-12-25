Елена Вяльбе: смена тренеров спортсменами — это предательство

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала скандалы, связанные с переходами российских фигуристок от одного тренера к другому.



«Неоднозначные переходы спортсменов, как в фигурном катании? Это не совсем для распространения на весь мир. Думаю, что это ошибочно. Я уверена, что люди хотят знать про что-то другое, а не про оскорбления, переманивания спортсменов. У нас тоже спортсмены иногда переходят от одного тренера к другому. С одной стороны, это предательство. И пока я не увидела, чтобы спортсмен перешёл и показывал результаты. Кажется, что это всё от лукавого.



Мне кажется, надо привлекать внимание спортивными результатами, а не скандалами. Если будет больше побед, смотреть будут не меньше. Посмотрите, с таким взлётом женской сборной по фигурному катанию девочек приводят пачками, чтобы они стали чемпионками. Надо больше писать хорошее про спортсменов, чем рассказывать про грязь», — сказала Вяльбе в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата».