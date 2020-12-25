Трусова показала новое платье для короткой программы на тренировке перед ЧР. Фото, видео
В «инстаграме» «Ангелов Плющенко» выложили фото и видео, где показано, как выглядит новое платье Александры Трусовой, в котором она будет выступать в короткой программе на чемпионате России.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Новое платье очень красивое, такое нежное. И фасон Сашин, и цвет».
«Почему решили поменять платье? Зелёное было необычное и красивое».
«Мы же просили поменять платье Алёне (Косторной. — Прим. «Чемпионата»), а не Саше. У Сашули зелёное как раз было прекрасным!»
«Прекрасное платье у Саши Трусовой, очень красивое! Пусть все у неё получится!»
«У Саши платье новое, такая нежнятина! Хотя зелёное тоже было красивое, прямо феечка».
«Очень изысканное платье. Но зелёное мне лично больше нравилось».
Чемпионат России по фигурному катанию. Трусова снова поменяла платье! LIVE
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