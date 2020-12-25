Трусова показала новое платье для короткой программы на тренировке перед ЧР. Фото, видео

В «инстаграме» «Ангелов Плющенко» выложили фото и видео, где показано, как выглядит новое платье Александры Трусовой, в котором она будет выступать в короткой программе на чемпионате России.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Новое платье очень красивое, такое нежное. И фасон Сашин, и цвет».

«Почему решили поменять платье? Зелёное было необычное и красивое».

«Мы же просили поменять платье Алёне (Косторной. — Прим. «Чемпионата»), а не Саше. У Сашули зелёное как раз было прекрасным!»

«Прекрасное платье у Саши Трусовой, очень красивое! Пусть все у неё получится!»

«У Саши платье новое, такая нежнятина! Хотя зелёное тоже было красивое, прямо феечка».

«Очень изысканное платье. Но зелёное мне лично больше нравилось».