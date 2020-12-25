Александр Энберт раскрыл секрет успеха в «Ледниковом периоде»

Фигурист Александр Энберт рассказал, как ему и актрисе Ольге Кузьминой удаётся столь успешно выступать в «Ледниковом периоде».

«Секретов успеха в „Ледниковом периоде“ не так много. Первое — мы с Ольгой много катаемся, проводим много времени на льду. Второе — талант Ольги в фигурном катании. Она действительно очень способная, прошла весь путь — от первых шагов, когда ты еле-еле катаешься, до сложнейших элементов, которые уже близки к спортивным.



В „Ледниковом периоде“ ты можешь каждый выпуск экспериментировать, придумывать что-то новое. За время выступления в спорте у меня накопилось много идей, образов, которые я бы хотел откатать. У Ольги с её невероятным актёрским путём тоже накопилось много всего. И, конечно, самый важный человек — это Илья Авербух, который это всё соединяет. Он прекрасно видит, что подойдёт и что не подойдёт. Он оформляет наши разрозненные идеи с музыкой и образами. И так у нас рождаются образы», — сказал Энберт в интервью проекту «МГУТУ со звёздами» на YouTube.