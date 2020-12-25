Степанова и Букин выиграли чемпионат России в соревнованиях танцевальных дуэтов

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу на чемпионате России в соревнованиях танцельвальных дуэтов. В произвольном танце они заработали 132,88 балла, их суммарный показатель по итогам двух прокатов составил 220,16 балла.
Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро: 126,92 балла в произвольном танце и 210,94 балла в сумме. Замкнули тройку Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин: 116,78 балла в произвольном танце и 196,97 балла в сумме.
Чемпионат России. Танцевальные дуэты
1. Александра Степанова/Иван Букин — 220,16
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 210,94
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин — 196,97
4. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко — 194,29
5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 192,68
6. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 182,86
7. Светлана Лизунова/Александр Вахнов — 165,48
8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 160,71
9. Софья Карташова/Илья Карпов — 153,01
10. Влада Павленина/Александр Алексанян — 152,44
11. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 143,03
12. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 124,50
13. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — 123,64
14. Влада Чашникова/Захар Черезов — 115,96.
- 25 декабря 2020
-
14:01
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:09
-
12:14
-
09:40
-
09:30
- 24 декабря 2020
-
22:51
-
21:29
-
20:57
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
19:45
-
18:11
-
17:51
-
17:46
-
17:35
-
16:55
-
16:30
-
16:30
-
15:44
-
15:11
-
15:09
-
15:04
-
14:28
-
14:00
-
13:52
-
12:51
-
12:31
-
12:08
-
11:32
-
11:14
-
10:30