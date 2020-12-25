Степанова и Букин выиграли чемпионат России в соревнованиях танцевальных дуэтов

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу на чемпионате России в соревнованиях танцельвальных дуэтов. В произвольном танце они заработали 132,88 балла, их суммарный показатель по итогам двух прокатов составил 220,16 балла.

Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро: 126,92 балла в произвольном танце и 210,94 балла в сумме. Замкнули тройку Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин: 116,78 балла в произвольном танце и 196,97 балла в сумме.

Чемпионат России. Танцевальные дуэты

1. Александра Степанова/Иван Букин — 220,16

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 210,94

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин — 196,97

4. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко — 194,29

5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 192,68

6. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 182,86

7. Светлана Лизунова/Александр Вахнов — 165,48

8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 160,71

9. Софья Карташова/Илья Карпов — 153,01

10. Влада Павленина/Александр Алексанян — 152,44

11. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 143,03

12. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 124,50

13. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — 123,64

14. Влада Чашникова/Захар Черезов — 115,96.