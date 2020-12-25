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Степанова и Букин выиграли чемпионат России в соревнованиях танцевальных дуэтов

Степанова и Букин выиграли чемпионат России в соревнованиях танцевальных дуэтов
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу на чемпионате России в соревнованиях танцельвальных дуэтов. В произвольном танце они заработали 132,88 балла, их суммарный показатель по итогам двух прокатов составил 220,16 балла.

Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро: 126,92 балла в произвольном танце и 210,94 балла в сумме. Замкнули тройку Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин: 116,78 балла в произвольном танце и 196,97 балла в сумме.

Чемпионат России. Танцевальные дуэты

1. Александра Степанова/Иван Букин — 220,16
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 210,94
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин — 196,97
4. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко — 194,29
5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 192,68
6. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 182,86
7. Светлана Лизунова/Александр Вахнов — 165,48
8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 160,71
9. Софья Карташова/Илья Карпов — 153,01
10. Влада Павленина/Александр Алексанян — 152,44
11. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 143,03
12. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 124,50
13. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — 123,64
14. Влада Чашникова/Захар Черезов — 115,96.

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