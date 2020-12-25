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Степанова — о победе на чемпионате России: даже наши тренеры пустили слезу

Степанова — о победе на чемпионате России: даже наши тренеры пустили слезу
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Фигуристка Александра Степанова прокомментировала победу в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию, которую она одержала вместе с партнёром Иваном Букиным.

«Для нас, можно сказать, начало сезона. Сегодня я вновь вышла на лёд и ощутила невероятную поддержку от зрителей. Нас несколько раз встречали аплодисментами. Это безумно приятно, и сегодня хотелось кататься для них. Даже наши тренеры пустили слезу. Это было очень неожиданно и приятно.

Не могу сказать, что у нас безумная радость от первого места. Мы хотели показать всё, что успели наработать. Времени было мало, нам очень не хотелось кататься хуже, чем в прошлом году», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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