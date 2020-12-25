Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Скопцова — о третьем месте на чемпионате России: были явные ошибки

Скопцова — о третьем месте на чемпионате России: были явные ошибки
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Фигуристка Анастасия Скопцова прокомментировала выступление на чемпионате России, где она вместе с партнёром Кириллом Алёшиным заняла третье место в соревнованиях танцевальных дуэтов.

«Смешанные чувства после проката. Были явные ошибки, но мы рады результату, несмотря на все недочёты. Большое спасибо всем, кто пришёл на трибуны. Мы катаемся для вас. Третье место чемпионата России — очень позитивная для нас нота, но мы хотим кататься ещё и показывать свою программу. Надеюсь, она ещё никому не надоела (улыбается).

За восемь лет катания с Кириллом я ни разу не падала с поддержки. Он у меня сильнее, чем кажется (смеётся). Я знаю, что он делает всё возможное для обеспечения моей безопасности», — передаёт слова Скопцовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Чемпионат России по фигурному катанию. Трусова бросает вызов фигуристкам Тутберидзе! LIVE
Жаркая битва лучших фигуристок России в Челябинске. Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020