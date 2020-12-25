Скопцова — о третьем месте на чемпионате России: были явные ошибки

Фигуристка Анастасия Скопцова прокомментировала выступление на чемпионате России, где она вместе с партнёром Кириллом Алёшиным заняла третье место в соревнованиях танцевальных дуэтов.

«Смешанные чувства после проката. Были явные ошибки, но мы рады результату, несмотря на все недочёты. Большое спасибо всем, кто пришёл на трибуны. Мы катаемся для вас. Третье место чемпионата России — очень позитивная для нас нота, но мы хотим кататься ещё и показывать свою программу. Надеюсь, она ещё никому не надоела (улыбается).

За восемь лет катания с Кириллом я ни разу не падала с поддержки. Он у меня сильнее, чем кажется (смеётся). Я знаю, что он делает всё возможное для обеспечения моей безопасности», — передаёт слова Скопцовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.