Призёр ЧР по фигурному катанию нарисовала Загитову на пресс-конференции. Фото
Российская фигуристка Тиффани Загорски нарисовала олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову во время пресс-конференции после соревнований в танцах на льду на чемпионате России в Челябинске. С соответствующей просьбой к спортсменке обратился один из журналистов.
За несколько минут Загорски изобразила на листе бумаги целую композицию с большой буквой «З» в центре. В левом нижнем углу Тиффани нарисовала силуэт Алины в образе из программы «Дон Кихот».
«У меня это от мамы, она отлично рисует», — передаёт слова Загорски корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Фото: Алексей Адамов, «Чемпионат»
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завоевали серебро чемпионата России в танцах на льду, уступив только Александре Степановой и Ивану Букину.
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