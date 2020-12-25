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Призёр ЧР по фигурному катанию нарисовала Загитову на пресс-конференции. Фото

Призёр ЧР по фигурному катанию нарисовала Загитову на пресс-конференции. Фото
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Российская фигуристка Тиффани Загорски нарисовала олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову во время пресс-конференции после соревнований в танцах на льду на чемпионате России в Челябинске. С соответствующей просьбой к спортсменке обратился один из журналистов.

За несколько минут Загорски изобразила на листе бумаги целую композицию с большой буквой «З» в центре. В левом нижнем углу Тиффани нарисовала силуэт Алины в образе из программы «Дон Кихот».

«У меня это от мамы, она отлично рисует», — передаёт слова Загорски корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Фото: Алексей Адамов, «Чемпионат»

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завоевали серебро чемпионата России в танцах на льду, уступив только Александре Степановой и Ивану Букину.

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