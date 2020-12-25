Александр Энберт назвал качества, которыми должна обладать настоящая женщина

Фигурист Александр Энберт рассказал, какими качествами, по его мнению, должна обладать настоящая женщина.

Супруга Энберта — Алеся Энберт (в девичестве Данчук), модель, участница конкурсов красоты. Они вместе с 2009 года.

«Настоящая женщина должна обладать такими качествами, какие есть у моей жены. Она должна быть заботливой, милой, доброй, весёлой, интересной. Ну и желательно, чтобы она умела хорошо готовить.

С качествами настоящего мужчины сложнее. Первое, что приходит на ум, — это целеустремлённость. Мне кажется, это очень важно. Эту целеустремлённость можно пустить в любое русло: работа, бизнес, саморазвитие. Если у тебя есть целеустремлённость, тогда всё остальное будет хорошо", — сказал Энберт в интервью проекту «МГУТУ со звёздами» в YouTube.