Александр Энберт назвал качества, которыми должна обладать настоящая женщина

Фигурист Александр Энберт рассказал, какими качествами, по его мнению, должна обладать настоящая женщина.
Супруга Энберта — Алеся Энберт (в девичестве Данчук), модель, участница конкурсов красоты. Они вместе с 2009 года.
«Настоящая женщина должна обладать такими качествами, какие есть у моей жены. Она должна быть заботливой, милой, доброй, весёлой, интересной. Ну и желательно, чтобы она умела хорошо готовить.
С качествами настоящего мужчины сложнее. Первое, что приходит на ум, — это целеустремлённость. Мне кажется, это очень важно. Эту целеустремлённость можно пустить в любое русло: работа, бизнес, саморазвитие. Если у тебя есть целеустремлённость, тогда всё остальное будет хорошо", — сказал Энберт в интервью проекту «МГУТУ со звёздами» в YouTube.
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