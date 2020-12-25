Плющенко: пишут, что я переманиваю спортсменов деньгами. Ну так что?

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику в свой адрес. Напомним, в межсезонье-2020 в академию Плющенко перешли сразу две ведущие российские фигуристки, занимавшиеся до этого у Этери Тутберидзе, а именно Александра Трусова и Алёна Косторная.
«Конечно, есть те, кто ревнует: появился новый конкурент. Вот, например, спортсмены переходят ко мне, а кто-то пишет, что я их переманил деньгами. Ну так что? Если мне хорошо было с Мишиным, меня никто не мог переманить, ни за какие деньги. Потому что я понимал, что это мой единственный тренер, что у меня только с ним может получиться результат, я ему полностью доверял. Если что-то в работе нехорошо, то у спортсмена либо результат портится, либо настроение, либо концентрация, и он принимает решение уйти.
Таких переходов было много. Лёша Ягудин ушёл в своё время от Алексея Николаевича Мишина к Татьяне Анатольевне Тарасовой — ему это помогло. Илюша Кулик перешёл от Виктора Николаевича Кудрявцева к Татьяне Анатольевне Тарасовой. Помогло? Помогло. И таких примеров много.
Конечно, я для девочек делаю многое — и для Алёны, и для Саши. Естественно, я им помогаю. Я могу позволить себе сделать им зарплату или найти спонсора, например. Со стороны спонсоров на них есть спрос, поэтому мы в этом плане тоже двигаемся», — приводятся слова Плющенко на сайте Олимпийского канала.
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