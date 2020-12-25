Энберт: наших спортсменов, которые поедут на Олимпиаду без флага, ждёт стресс

Российский фигурист Александр Энберт поделился опытом выступления в нейтральном статусе на международных выступлениях. Напомним, по решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира.



«У меня самого был опыт выступления в статусе нейтрального атлета. На Олимпийских играх в Корее мы выступали под нейтральным флагом, в нейтральной форме, с олимпийским гимном. Когда ты приезжаешь в Олимпийскую деревню — ну да, форма серая, но это никак не влияет на тебя. Атмосфере спорта и праздника ничего не мешает. Отношение фигуристов из других стран не изменилось, потому что мы дружим, и дело не во флагах. Ощущения тоже, наверное, не изменились. Всё-таки на Олимпиаде мы, фигуристы, все друг друга знаем, и никто не будет смотреть и думать: „О, этот спортсмен из России...“ А на катке мы выступаем в костюмах, которые никак не привязаны к нашим странам. То есть на льду этого тоже не чувствуешь. Но было очень обидно на пьедестале, когда не подняли наш флаг. Было бы приятно увидеть флаг России, потому что всё-таки мы защищаем честь нашей страны.



Самое сложное было, это когда нас перед Олимпиадой лишили флага, гимна и так далее. Было сложно готовиться. Эти постоянные новости о том, что кого-то могут не пустить. Каждое утро просыпаешься, а там список спортсменов, которых не пускают на соревнования по непонятным причинам. Каждый раз новости о том, что это можно, а это нельзя: в Русский дом не ходи, с флагом не фотографируйся. У спортсменов и так стресс перед Олимпиадой, а тебя постоянно отвлекают. Может, ты вообще не поедешь? Может, всей командой не поедем? Может, всю страну в последний день отстранят? Вот это действительно было сложно. Кто-то постоянно говорит: „Красавцы, всё равно едем. Все знают, что мы из России“. А кто-то говорит: „Да как вы можете без флага ехать? Это вообще неправильно“. То, что происходит вокруг, намного тяжелее, чем происходящее внутри. Конечно, без флага выступать обидно. Мы не просто так выступаем все за Россию. Многие фигуристы могли бы перейти в страны, где нет конкуренции, где можно участвовать в Олимпийских играх вообще почти без отбора. Но мы все хотим выступать за Россию, чтобы доказать, что мы самые лучшие, самые сильные. Обидно, когда тебя этого лишают. Но то, что творится вокруг, ещё сложнее.



Боюсь, что наших спортсменов, которые поедут на новую Олимпиаду без флага, ждёт стресс, ждут вопросы, сложности. Это всё отвлекает от спорта. Этого не хотелось бы. Ладно фигуристы, которые выступают в своих костюмах, а в командных видах сложнее. Представляю, если бы я был, например, лыжником — мне бы, конечно, хотелось выступать в форме с национальными цветами. Но главное — это чтобы нас допустили и чтобы не отвлекали от тренировок», — сказал Энберт в интервью проекту «МГУТУ со звёздами» в YouTube.

Александр Энберт объяснил успех в «Ледниковом периоде»