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Плющенко: у Трусовой бешеное рвение. Но ей не надо делать столько четверных прыжков

Плющенко: у Трусовой бешеное рвение. Но ей не надо делать столько четверных прыжков
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Двукратный чемпион ОИ Евгений Плющенко посоветовал Александре Трусовой, тренирующейся в его академии, не зацикливаться на четверных прыжках.

«У неё бешеное рвение прыгать очень много четверных прыжков, и я Сашу просто останавливаю: ей не надо делать столько прыжков. К тому же я меняю всю систему подготовки: она всё-таки долгое время каталась в одной системе, а у меня совершенно другая, поэтому нужно немного времени на адаптацию. На Гран-при Саша не откатала на своём уровне из-за травмы.

Мы пытаемся сейчас вносить изменения. Даже не в том плане, чтобы прыгать меньше четверных, а какие из них прыгать. Кто-то прыгает только один четверной, а она прыгает четыре четверных. Недавно она учила риттбергер и уже делает его: у неё есть желание делать как можно больше четверных. Это классно, здорово, но Сашин подход нам нужно пытаться немного поменять», — приводятся слова Плющенко на сайте Олимпийского канала.

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