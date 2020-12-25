Евгений Плющенко: зачем придерживать женское одиночное катание?

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал мнение, что в женском катании нужно снять ограничение на исполнение четверных прыжков в короткой программе.

«Я однозначно вижу развитие в женском одиночном катании и настоятельно прошу поддержать меня в том, что женщинам нужно оставлять четверные прыжки. Если Усейн Болт бежит быстрее всех, что, надо грузы ему надеть или придерживать? Если мы говорим про спорт (а фигурное катание — это спорт), так зачем же тогда придерживать женское одиночное катание? Это даже по отношению к женщинам нехорошо. Равные правила, равные права. Мужчинам можно, а почему женщинам нельзя? Сейчас в мире всё больше говорят о том, что женщины равноправны с мужчинами, так давайте тогда позволим и в женском одиночном катании тоже прыгать столько четверных, сколько хочешь. Вот разрешено у мужчин два четверных и тройной аксель – женщинам тоже можно это разрешить.

Это нормально – развивать, двигать вперёд фигурное катание. А кто не может сделать – ну идите тренируйтесь. Ну а как? Исинбаева прыгала выше всех – её что, придерживать надо было? Серена Уильямс была одной из лучших теннисисток, так что, ей тогда дать ракетку для пинг-понга или бадминтона? Поэтому однозначно нужно, чтобы было движение вперёд. Сейчас это норма. У меня вон уже дети в 10-11 лет учат четверные прыжки и три с половиной. Пришло другое поколение. Человек рождается уже другим. Сейчас возьми моего сына – ему семь лет, он знает, что закачать, куда перейти, как это сделать. Его никто не обучал. Общение с ними совершенно другое.

Травмы у детей? Тогда не отдавайте их в спорт, отдавайте в любительские группы. У меня тоже есть такие. Любительская группа – это как в школе физкультура. Там будут обучать аккуратному катанию. Шлем наденут и наколенники с налокотниками. Но если мы говорим о спорте высших достижений, то это пахать, пахать, и травмы будут, конечно. Но к этому надо быть готовым. Кто не готов – не надо идти в спорт, есть любительская лига», — приводит слова Плющенко Olympic Channel.