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Валиева упала при приземлении с тройного акселя в короткой программе на ЧР-2021

Дебютантка взрослого чемпионата России по фигурному катанию, 14-летняя чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева не справилась с исполнением заявленного тройного акселя в короткой программе. Ученица Этери Тутберидзе упала при приземлении с прыжка. Тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп были исполнены безупречно.

Камила, выступавшая под вторым стартовым номером, получила от судей очень высокие баллы – 79,99. Напомним, что рекорд мира, принадлежащий Алёне Костороной, лишь на 5 баллов больше – 85,45. Именно эти баллы Валиева не набрала из-за падения.

За компоненты все оценки Валиевой традиционно превышают 9 баллов.

Напомним, что основные конкурентки Валиевой — двукратная чемпионка России Анна Щербакова и Александра Трусова покажут свои короткие программы позднее.