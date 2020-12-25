Макар Игнатов — о произвольной программе: где-то внутри осталась ложка дёгтя
Макар Игнатов, ставший серебряным призёром чемпионата России в мужском одиночном катании, оценил прокат произвольной программы, в которой он уступил не только чемпиону Михаилу Коляде, но и Марку Кондратюку, занявшему в итоге третье место.
«Много было шероховатостей и неточностей в выездах. Грязный был прокат. Я рад, что всё так сложилось. Большое спасибо Челябинску за проведение турнира, такой организации я ещё не видел. Я не задумывался о месте, не было задачи обязательно быть в тройке. Хотелось показать целостность программ. В короткой получилось, а в произвольной такого не было, поэтому где-то внутри осталась ложка дёгтя», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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