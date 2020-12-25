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Камила Валиева объяснила, почему упала с тройного акселя на чемпионате России по фигурному катанию, короткая программа

Камила Валиева объяснила, почему упала с тройного акселя на чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

14-летняя дебютантка взрослого чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева объяснила, почему неудачно исполнила тройной аксель в короткой программе.

«Очень рада, что приехала в Челябинск, в прошлом году тоже здесь выступала. Есть воспоминания с прошлого года, как-то по-домашнему, скажем так. Упала на акселе, думаю, это моя небольшая неуверенность в заходе, но на тренировках получалось. Я часто стараюсь катать до конца, даже если аксель не получился, даже не под музыку.

В произвольной настраиваюсь спокойно откатать, не сомневаться в себе. Аксель в произвольную пока ставить не буду. Читаю ли, что пишут про мою произвольную «Болеро» в Интернете? Нет, стараюсь не читать всё, что пишут в соцсетях, стараюсь вообще ничего не читать, кроме книжек", — приводит слова Валиевой ТАСС.

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