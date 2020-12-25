Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на ЧР, Трусова — четвёртая

Действующая победительница турнира Анна Щербакова захватила лидерство в женском одиночном катании после короткой программы на чемпионате России в Челябинске. Второе место занимает 14-летняя дебютантка Камила Валиева, не справившаяся с тройным акселем, но получившая высочайшие баллы за компоненты. Третьей в короткой программе стала ещё одна ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачёва, допустившая небольшую ошибку при исполнении дорожки шагов.

Александра Трусова, отказавшаяся от исполнения тройного акселя в короткой программе, справилась с прокатом, но осталась вне тройки лидеров. Как и Елизавета Туктамышева, с ошибкой исполнившая коронный прыжок, а также получившая снижение на один балл за задержку с началом проката.

Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Москва) – 80,31.

2. Камила Валиева (Москва) – 79,99.

3. Дарья Усачёва (Москва) – 76,72.

4. Александра Трусова (Москва) – 75,76.

5. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 73,56.

6. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 73,26.

7. Майя Хромых (Москва) – 72,93.

8. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) — 70,24.

9. Ксения Цибинова (Москва) — 68,84.

10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 67,70.