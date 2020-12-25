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Александра Трусова: по некоторым причинам тройной аксель не могу сейчас прыгать

Александра Трусова: по некоторым причинам тройной аксель не могу сейчас прыгать
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Александра Трусова прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Двукратная чемпионка мира среди юниоров отказалась от исполнения тройного акселя и не допустила ошибок, однако уступила сразу трём ученицам Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.

Трусова, выступавшая в новом нежном платье из ткани бело-сиреневого цвета, получила за прокат 75,76 балла.

«В целом довольна, понравилось тут выступать, хорошая публика. Платье? Захотелось попробовать платье в новом цвете.

Я хотела откататься чисто сегодня. По некоторым причинам тройной аксель не могу сейчас прыгать, поэтому был двойной. Постараюсь сделать своё дело хорошо в произвольной программе», — приводит слова Трусовой ТАСС.

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