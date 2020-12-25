Анна Щербакова: самочувствие? Почувствовала поддержку зрителей, и всё как рукой сняло

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала прокат короткой программы на первенстве страны в Челябинске. Щербакова с незначительной ошибкой во вращении получила от судей 80,31 балла и лидирует перед произвольной программой.
«Короткой программой я довольна. Была ошибка, но сейчас мне не до неё, все мысли о произвольной программе. Этот день остался в прошлом. Постараюсь завтра выступить так же.
О своём здоровье я бы не хотела говорить. Я хочу выступать и постараюсь показать свой максимум на данный момент. Сниматься с этого турнира я очень не хотела. Перед короткой программой не очень хорошо себя чувствовала, но выйдя на лёд, почувствовала поддержку зрителей, и всё как рукой сняло», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
- 25 декабря 2020
-
21:42
-
21:13
-
21:04
-
20:51
-
20:29
-
20:20
-
20:12
-
20:03
-
19:48
-
19:11
-
19:03
-
18:47
-
18:38
-
18:08
-
17:58
-
17:51
-
17:39
-
17:23
-
17:04
-
16:00
-
15:43
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:49
-
14:45
-
14:01
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:09
-
12:14
-
09:40
-
09:30