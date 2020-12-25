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Анна Щербакова: самочувствие? Почувствовала поддержку зрителей, и всё как рукой сняло, фигурное катание, чемпионат РФ

Анна Щербакова: самочувствие? Почувствовала поддержку зрителей, и всё как рукой сняло
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала прокат короткой программы на первенстве страны в Челябинске. Щербакова с незначительной ошибкой во вращении получила от судей 80,31 балла и лидирует перед произвольной программой.

«Короткой программой я довольна. Была ошибка, но сейчас мне не до неё, все мысли о произвольной программе. Этот день остался в прошлом. Постараюсь завтра выступить так же.

О своём здоровье я бы не хотела говорить. Я хочу выступать и постараюсь показать свой максимум на данный момент. Сниматься с этого турнира я очень не хотела. Перед короткой программой не очень хорошо себя чувствовала, но выйдя на лёд, почувствовала поддержку зрителей, и всё как рукой сняло», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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