Яркое выступление Александры Трусовой в новом платье. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова ради чистого проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске отказалась от исполнения тройного акселя. Кроме акселя в 2,5 оборота, Александра исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Все элементы были выполнены без погрешностей. Однако в турнирной таблице перед произвольной программой Трусова занимает только четвёртое место. Александра уступила сразу трём свои бывшим одногруппницам, ученицам Этери Тутберидзе, Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.

Добавим, что для полноты раскрытия образа Трусова сменила костюм для короткой программы, выбрав нежное сиренево-белое платье.

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