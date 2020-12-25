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Яркое выступление Александры Трусовой в новом платье. Видео, фигурное катание, чемпионат России, женщины

Яркое выступление Александры Трусовой в новом платье. Видео
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова ради чистого проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске отказалась от исполнения тройного акселя. Кроме акселя в 2,5 оборота, Александра исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Все элементы были выполнены без погрешностей. Однако в турнирной таблице перед произвольной программой Трусова занимает только четвёртое место. Александра уступила сразу трём свои бывшим одногруппницам, ученицам Этери Тутберидзе, Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.

Добавим, что для полноты раскрытия образа Трусова сменила костюм для короткой программы, выбрав нежное сиренево-белое платье.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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