Яркое выступление Александры Трусовой в новом платье. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова ради чистого проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске отказалась от исполнения тройного акселя. Кроме акселя в 2,5 оборота, Александра исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Все элементы были выполнены без погрешностей. Однако в турнирной таблице перед произвольной программой Трусова занимает только четвёртое место. Александра уступила сразу трём свои бывшим одногруппницам, ученицам Этери Тутберидзе, Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.
Добавим, что для полноты раскрытия образа Трусова сменила костюм для короткой программы, выбрав нежное сиренево-белое платье.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
- 25 декабря 2020
-
21:42
-
21:13
-
21:04
-
20:51
-
20:29
-
20:20
-
20:12
-
20:03
-
19:48
-
19:11
-
19:03
-
18:47
-
18:38
-
18:08
-
17:58
-
17:51
-
17:39
-
17:23
-
17:04
-
16:00
-
15:43
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:49
-
14:45
-
14:01
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:09
-
12:14
-
09:40
-
09:30