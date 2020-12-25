Небезупречный прокат Елизаветы Туктамышевой с ошибкой на коронном элементе. Видео
Чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница Гран-при России — 2020 Елизавета Туктамышева стала одной из двух фигуристок, заявивших в короткой программе на чемпионате России в Челябинске тройной аксель. Однако чисто исполнить коронный элемент Елизавета не смогла, допустив степ-аут на приземлении. В дальнейшем Туктамышева безошибочно исполнила каскад из двух тройных тулупов и тройной лутц, но допустила небольшую погрешность на дорожке шагов. Кроме того, оценка Елизаветы была снижена на один балл из-за задержки с началом выступления.
Перед произвольной программой Туктамышева уступает лидеру, Анне Щербаковой, около 7 баллов.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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