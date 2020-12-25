«Сделала всё, что могла». Елизавета Туктамышева — о короткой программе

Чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница Гран-при России — 2020 Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку после выступления в короткой программе на чемпионате страны в Челябинске.

«Сделала всё, что могла. Спасибо за прекрасную поддержку. До слёз», — написала Туктамышева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

В короткой программе Туктамышева исполнила тройной аксель, допустив степ-аут на приземлении. В дальнейшем Елизавета безошибочно прыгнула каскад из двух тройных тулупов и тройной лутц, но допустила небольшую погрешность на дорожке шагов. Кроме того, оценка Елизаветы была снижена на один балл из-за задержки с началом выступления.

Перед произвольной программой Туктамышева уступает лидеру, Анне Щербаковой, около 7 баллов.