Бестемьянова: когда Трусова не прыгает элементы ультра-си, из её прокатов уходит нерв

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Александра Трусова, откатавшая короткую программу на чемпионате России без элементов ультра-си, справедливо оказалась на четвёртом месте, уступив Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.

«Могу быть субъективной, но когда Трусова не прыгает элементы ультра-си, то для меня из её прокатов уходит какой-то нерв. Возможно, это потому, что я жду от неё эти элементы. Но, на мой взгляд, сегодня это место её и есть. Я всё равно хочу увидеть от неё элементы ультра-си, она этим славится, этого мы от неё и ждём.

Рада за Аню Щербакову, которая старается и стремится. Щербакова сегодня откаталась так, что если бы мы не знали, что Аня недавно перенесла болезнь, то мы бы этого и не поняли. Очень многие фигуристы переболели — только вот выбрались Лиза Туктамышева, Саша Степанова, Ваня Букин — очень многие. Но они выходят и катаются, и это потрясающе — иметь такой стимул выбраться из болезни. Я очень приветствую это, когда ради цели люди выбираются и заставляют свой организм двигаться.

Мне сегодня очень понравилась Дарья Усачёва, ещё очень хороша была Елизавета Нугуманова, просто удивительно хороша. Казалось, никто на неё давно и ставку не делал, а она была сегодня просто необыкновенной. Жалко, что Камила Валиева сорвала тройной аксель. Видимо, из-за этого напряжения, срыва, для меня она сегодня не выглядела так ярко. Я очень её люблю, но сегодня прокат не был таким ярким.

Мы должны понимать, что наши юные девочки — Валиева, Усачёва, Майя Хромых — пока не могут выступать во взрослых соревнованиях. Поэтому тройка взрослых сейчас выглядит так — Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Именно они, если сохранят свои позиции, будут претендовать на участие в чемпионате мира», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.