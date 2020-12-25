Авербух: Трусова отказалась от риска, поэтому так всё вышло

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил выступление женщин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Лидерство захватила Анна Щербакова, второе место занимает Камила Валиева, третье — Дарья Усачёва. Александра Трусова, не ставшая исполнять тройной аксель, — четвёртая.
«Видно, что практически все девочки были скованны. Было видно, что все чрезмерно волновались. Сложность подготовки так или иначе сказывается, но подчеркну: Аня Щербакова выглядела на льду блестяще. Небольшая ошибка во время вращения, но всё остальное было прекрасно исполнено, да и вращение было исполнено хорошо.
Рисковала только Валиева с тройным акселем, не до конца он у неё получился, всё остальное она исполнила блестяще. Саша Трусова отказалась от риска, поэтому так всё вышло. В компонентах она всё ещё уступает той же Щербаковой.
Как и всегда, короткая программа ни на что не влияет, девчонки только определили, кто плюс-минус ближе. Всё будет определять произвольная программа, потому что отрыв очень маленький друг от друга», — приводит слова Авербуха Sport24.
- 25 декабря 2020
-
22:41
-
22:29
-
22:16
-
22:03
-
21:54
-
21:42
-
21:13
-
21:04
-
20:51
-
20:29
-
20:20
-
20:12
-
20:03
-
19:48
-
19:11
-
19:03
-
18:47
-
18:38
-
18:08
-
17:58
-
17:51
-
17:39
-
17:23
-
17:04
-
16:00
-
15:43
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:49
-
14:45
-
14:01
-
13:40
-
13:33