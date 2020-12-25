Авербух: Трусова отказалась от риска, поэтому так всё вышло

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил выступление женщин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Лидерство захватила Анна Щербакова, второе место занимает Камила Валиева, третье — Дарья Усачёва. Александра Трусова, не ставшая исполнять тройной аксель, — четвёртая.

«Видно, что практически все девочки были скованны. Было видно, что все чрезмерно волновались. Сложность подготовки так или иначе сказывается, но подчеркну: Аня Щербакова выглядела на льду блестяще. Небольшая ошибка во время вращения, но всё остальное было прекрасно исполнено, да и вращение было исполнено хорошо.

Рисковала только Валиева с тройным акселем, не до конца он у неё получился, всё остальное она исполнила блестяще. Саша Трусова отказалась от риска, поэтому так всё вышло. В компонентах она всё ещё уступает той же Щербаковой.

Как и всегда, короткая программа ни на что не влияет, девчонки только определили, кто плюс-минус ближе. Всё будет определять произвольная программа, потому что отрыв очень маленький друг от друга», — приводит слова Авербуха Sport24.