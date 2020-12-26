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Юдзуру Ханю лидирует после короткой программы на чемпионате Японии

Юдзуру Ханю лидирует после короткой программы на чемпионате Японии
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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В эти дни в Японии, как и в России, проходит национальный чемпионат по фигурному катанию. Лидерство после короткой программы захватил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Вторым перед произвольной программой идёт Юма Кагияма, третьим — Сёма Уно.

Ханю за прокат короткой программы набрал на один бал больше, чем Михаил Коляда на чемпионате России. Оценки Кагиямы и Макара Игнатова отличаются на 0,3 балла. Результат Уно почти на 3,5 балла превосходит оценку Марка Кондратюка.

При этом остальных соперников в чемпионате Японии Уно опережает более чем на 10 баллов. В России же результаты плотнее. Так, идущий четвёртым в Японии Кейдзи Танака в Челябинске был бы только девятым после короткой программы.

Фигурное катание. Чемпионат Японии. Нагано
Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю — 103,53
2. Юма Кагияма — 98,60
3. Сёма Уно — 94,22
4. Кейдзи Танака — 83,61

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