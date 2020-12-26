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Худайбердиева: привыкла быть оловянным солдатиком, но чемпионат России сломал даже меня

Худайбердиева: привыкла быть оловянным солдатиком, но чемпионат России сломал даже меня
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Фигуристка Елизавета Худайбердиева эмоционально отреагировала на ошибку во время проката произвольного танца на чемпионате России в Челябинске. 18-летняя спортсменка, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, сбилась на серии твизлов и сделала степ-аут.

«Сложно описать словами, что чувствовала в те секунды. Привыкла быть оловянным солдатиком, всегда просто выполнять свою работу по максимуму, без ошибок, но этот старт был совершенно иным… Всегда была уверена в себе и своих железных нервах, но чемпионат России сломал даже меня.

Дорогая моя команда, я набралась опыта на взрослом национальном турнире и буду учиться на ошибках, а также меньше думать.

На нашей с Егором Базиным улице в следующий раз будет праздник. Обязательно!» — написала Елизавета на своей странице в «Инстаграме».

По итогам соревнований в танцах на льду на чемпионате России Базин и Худайбердиева стали пятыми.

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