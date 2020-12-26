Авербух ответил на критику оценок жюри на «Ледниковом периоде»

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию хореограф и продюсер Илья Авербух пояснил зрителям телешоу «Ледниковый период» систему оценивания прокатов. Поклонники шоу неоднократно возмущались завышенными оценками жюри.



«Понимаю споры вокруг судейства, хотел бы донести и свою позицию. Конечно, у кого-то получается чуть лучше, у кого-то — чуть хуже, поэтому в середине проекта, когда оценки не идут в общий зачёт, жюри зачастую оценивают участника относительно его достижений, того, как он прогрессировал, то есть дают ему некий карт-бланш за проделанную работу. В связи с этим возникают моменты, когда более слабая пара обходит более сильную. Но в финале, когда все вышли на финишную прямую, судьи уже оценивают пары относительно друг друга, и здесь ситуация выравнивается и становится всем понятной», — цитирует Авербуха Wday.