Елизавета Туктамышева может сняться с чемпионата России

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, под чьим руководством выступает чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева, заявил, что его подопечная может сняться с чемпионата России в Челябинске.



«Пока непонятно, продолжит ли она выступление на чемпионате страны. Состояние спортсменки неважное, вирус не отступил», — цитирует Мишина «Р-Спорт».



Напомним, по итогам короткой программы в женском одиночном катании Елизавета занимает пятое место. Получив от судей оценку 73,56 балла, она уступила трём ученицам Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Камиле Валиевой, Дарье Усачёвой и подопечной Евгения Плющенко Александре Трусовой.



В начале декабря Туктамышева перенесла заражение коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России.

Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на ЧР, Трусова — четвёртая