Чемпионат России по фигурному катанию — 2021. Прямая трансляция 26 декабря

В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. В 14:30 мск начнётся произвольный танец у спортивных пар, в 17:00 — произвольная программа у женщин.
За трансляцией можно следить на официальном сайте Первого канала.
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск. Расписание соревнований
25 декабря
11:30 — танцевальные пары, произвольный танец (сайт Первого канала).
14:15 — мужчины, произвольная программа (с 14:15 — сайт Первого канала, с 15:15 — Первый канал).
17:20 — женщины, короткая программа (с 17:20 — сайт Первого канала, с 18:40 — Первый канал).
26 декабря
14:30 — спортивные пары, произвольная программа (сайт Первого канала).
17:00 — женщины, произвольная программа (сайт Первого канала, Первый канал).
27 декабря
12:00 — показательные выступления (с 12:00 — сайт Первого канала, с 15:35 — Первый канал).
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