«Ледниковый период»: Регина Тодоренко и Роман Костомаров — путь к финалу

Первый канал опубликовал ролик со всеми выступлениями финалистов телепроекта «Ледниковый период» — телеведущей и певицы Регины Тодоренко и олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.



«Ледниковый период» — это еженедельное спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу которое, с перерывами транслируется с 2007 года. В программе принимают участие звёзды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Продюсером передачи является серебряный призёр Олимпийских игр — 2002 и чемпион мира Илья Авербух.



Телевизионная трансляция финального выпуска «Ледникового периода» состоится сегодня, 26 декабря. Финал шоу покажет Первый канал — начало трансляции в 21:20 мск.