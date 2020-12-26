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«Ледниковый период»: Регина Тодоренко и Роман Костомаров — путь к финалу

«Ледниковый период»: Регина Тодоренко и Роман Костомаров — путь к финалу
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Первый канал опубликовал ролик со всеми выступлениями финалистов телепроекта «Ледниковый период» — телеведущей и певицы Регины Тодоренко и олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Ледниковый период» — это еженедельное спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу которое, с перерывами транслируется с 2007 года. В программе принимают участие звёзды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Продюсером передачи является серебряный призёр Олимпийских игр — 2002 и чемпион мира Илья Авербух.

Телевизионная трансляция финального выпуска «Ледникового периода» состоится сегодня, 26 декабря. Финал шоу покажет Первый канал — начало трансляции в 21:20 мск.

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