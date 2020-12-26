Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар

Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.



По сумме короткой и произвольной программ они набрали 228,23 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (223,99). Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).



Фигурное катание. Чемпионат России

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228,23

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 223,99

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 221,39.

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 211,95

5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 207,03

6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 196,04

7. Карина Акопова/Никита Рахманин — 194,77

8. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 189,76

9. Алина Пепелева/Роман Плешков — 189,64

10. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 188,91

11. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 173,20.