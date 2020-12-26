Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

По сумме короткой и произвольной программ они набрали 228,23 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (223,99). Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).

Фигурное катание. Чемпионат России
Спортивные пары. Итоговое положение

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228,23
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 223,99
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 221,39.
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 211,95
5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 207,03
6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 196,04
7. Карина Акопова/Никита Рахманин — 194,77
8. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 189,76
9. Алина Пепелева/Роман Плешков — 189,64
10. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 188,91
11. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 173,20.

Фигурное катание. ЧР-2021. Челябинск
Спортивные пары. Произвольная программа
26 декабря 2020, суббота. 14:30 МСК
Окончено
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020