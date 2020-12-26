Тарасова и Морозов — о победе на ЧР: все эмоции выплеснулись, когда мы увидели оценки

Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали своё выступление в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске. Тарасова и Морозова выиграли соревнования спортивных пар, несмотря на падение Евгении с выброса.
«Мы очень-очень рады первому месту. Все эмоции выплеснулись, когда мы увидели оценки. Долгий старт получился, день перерыва, и после тренировки сегодня было достаточно времени подумать. Очень большое напряжение было, и когда я увидела оценки, вырвались эмоции: слёзы, счастье — всё вместе», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
«Впечатление изначально были двоякие. Ехали программу хорошо, но в конце была серьёзная ошибка, которая подпортила впечатления. Расстроились, конечно, но в целом были довольны. Потом, когда увидели оценки на табло, там уже буря чувств. Заметен явный прогресс, будем к следующим стартам готовиться ещё усерднее, и, думаю, таких ошибок вы больше не увидите», — сказал Морозов.
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