Дмитрий Козловский: на ЧР все топовые спортсмены. Приятно соревноваться с сильными

Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с завоеванием золотых медалей чемпионата России.

Бойкова и Козловский не сумели защитить титул, уступив соперникам в короткой программе. В оценке за произвольный прокат чемпионов и серебряных призёров разделили 7 сотых балла.

«Сразу хочу отметить, что парное катание — единственный вид, который по-настоящему полноценный. Здесь присутствуют все топовые спортсмены без исключения. Такого нет ни у девочек, ни у парней, ни у танцев.

Хочу поздравить ребят, понимаю, насколько для них это важно. Приятно соревноваться с сильными. Приятно сознавать, что в такой непростой предолимпийский сезон именно в нашей сборной складывается такая конкуренция, которая способствует развитию этого вида спорта в нашей стране.

Впечатления двоякие. Мы хотели победить, это нормально и правильно, но случилось, как случилось. Забавно, что мы собрали весь комплект наград. Сегодня мы показали по-настоящему волевой прокат, боролись за каждый элемент. Горжусь своей партнёршей, которая смогла собраться в такой непростой сезон и помочь собраться мне. Мы боролись, но всё-таки смогли показать целостность программы.

Уверен, что ISU приложит максимум усилий, чтобы чемпионат мира состоялся. В предолимпийский сезон чемпионат мира должен состояться. Просто должен. Ждать осталось недолго», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.