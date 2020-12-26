Дмитрий Козловский: о несправедливых оценках говорить просто смешно

Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал о реакции на оценки Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, принесшие им золотые медали чемпионата России.

«О каком несогласии может идти речь? Ребята идеально откатали короткую программу. В произвольной была ошибка, но мы тоже откатались неидеально. О несправедливых оценках говорить просто смешно. Не помню уже, что у меня была за реакция, но точно к оценкам нет вопросов. Ребята — молодцы, полностью заслужили медали», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Бойкова и Козловский из-за ошибки при исполнении выброса проиграли Тарасовой и Морозову короткую программу. Оценки за произвольную у двух пар различались на 7 сотых балла. Оба проката не были безошибочными. При этом Бойкова и Козловский первыми тепло поздравили соперников с золотыми медалями.

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