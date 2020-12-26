Первый канал показал чистое выступление Алины Загитовой. На записи эфира она падала

Первый канал включил в эфирный вариант финального выпуска телепроекта «Ледниковый период» безошибочное исполнение олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой показательного номера под композицию Томми Профитта и Джесси Эоли Will I Make It Оut Alive. Программа, как и все номера шоу, была поставлена Ильёй Авербухом.
Напомним, во время записи финального выпуска Загитова не смогла безошибочно исполнить номер.
В декабре 2019 года Загитова заявила о приостановке карьеры и пока не вернулась к соревнованиям. Фигуристка пропускает уже второй подряд чемпионат России, где проходит отбор в национальную сборную для участия в международных турнирах.
По окончанию школы Загитова поступила на факультет журналистики и осенью 2020 года стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».
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