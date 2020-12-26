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Мишин — Бузовой: кто был твоим тренером? Я должен брать у него уроки

Мишин — Бузовой: кто был твоим тренером? Я должен брать у него уроки
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин отметил прогресс певицы и ведущей Ольги Бузовой в катании на коньках в ходе выступлений в телепроекте «Ледниковый период».

Бузова выступала в дуэте с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым. Сначала ни один выпуск программы не обходился без падений Бузовой, которая могла кататься только за руку с Соловьёвым. В итоге пара попала в финал. Мишин входил в жюри проекта «Ледниковый период».

«Я бы описал происходившее словом „метаморфоза“. Оля, как же можно так преобразиться? Как можно так научиться кататься на коньках? Кто же был твоим тренером? Я должен брать уроки у него. Дима, думаю, ты нашёл способ показать достоинства Оли. Наверное, и не без твоей помощи такая метаморфоза произошла», — сказал Мишин.

«Ледниковый период»: Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв — путь к финалу
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