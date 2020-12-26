Дмитрий Сычёв: счастлив, что попал в фигурное катание

Бронзовый призёр чемпионата Европы – 2008 по футболу, нападающий Дмитрий Сычёв рассказал о своём участии в телепроекте «Ледниковый период».

Сычёв выступал в дуэте с чемпионкой мира в парном катании Марией Петровой. Пара запомнилась интересными номерами со сложными элементами парного катания. Петрова и Сычёв уверенно вышли в финал.

«Смешанные чувства. Это было очень трудно, очень сложно. Казалось, что это непреодолимо. Хотелось всё бросить. Но я счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Маши. Наверное, так бы не получилось, если бы я катался с другой партнёршей. Маша, огромное тебе спасибо. Ты потрясающая. Ты меня не только всему научила, а показала гораздо большее, чем фигурное катание», — сказал Сычёв в финале «Ледникового периода».