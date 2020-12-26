Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Дмитрий Сычёв: счастлив, что попал в фигурное катание

Дмитрий Сычёв: счастлив, что попал в фигурное катание
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бронзовый призёр чемпионата Европы – 2008 по футболу, нападающий Дмитрий Сычёв рассказал о своём участии в телепроекте «Ледниковый период».

Сычёв выступал в дуэте с чемпионкой мира в парном катании Марией Петровой. Пара запомнилась интересными номерами со сложными элементами парного катания. Петрова и Сычёв уверенно вышли в финал.

«Смешанные чувства. Это было очень трудно, очень сложно. Казалось, что это непреодолимо. Хотелось всё бросить. Но я счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Маши. Наверное, так бы не получилось, если бы я катался с другой партнёршей. Маша, огромное тебе спасибо. Ты потрясающая. Ты меня не только всему научила, а показала гораздо большее, чем фигурное катание», — сказал Сычёв в финале «Ледникового периода».

Сёмин — о Сычёве в «Ледниковом периоде»: порадовало, как он быстро прогрессирует
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020