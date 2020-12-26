Энберт и Кузьмина обратились друг к другу по итогам шоу «Ледниковый период»

Победители телепроекта «Ледниковый период» актриса Ольга Кузьмина и серебряный призёр Олимпийских игр в команде Александр Энберт обратились друг к другу в финале шоу.

Энберт: Ольга, хочу сказать тебе спасибо за проведённое время, за месяцы работы, за то, с каким настроением мы это сделали. Для меня всегда было самым важным, чтобы работа приносила удовольствие. Я очень люблю фигурное катание, и очень классно, что здесь это чуть больше искусство, чем спорт. За это хочется сказать тебе огромное спасибо.

Кузьмина: Я безмерно благодарна судьбе, что именно ты был тем проводником в этот безумный мир фигурного катания. Желаю тебе этот светлый взгляд, эту открытую душу и дальше нести по жизни. Блин, мы скоро расстанемся. Кто бы мог подумать, что я буду стоять на коньках?

Энберт: Вот теперь ты точно знаешь, что нового не надо бояться.

Кузьмина: Да, не надо бояться. На новое нужно соглашаться, говорить «да», идти смело на всё и пробовать. Главное — получать удовольствие от того, что ты делаешь.