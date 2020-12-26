Тарасова: наверное, я бы уже давно умерла, если бы не работа в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая бессменно возглавляет жюри телепроекта «Ледниковый период», рассказала о значимости шоу.

«Ледниковый период» — прекрасная затея, которая много лет назад ошеломила нас. И мы каждый год занимаемся этой прелестью, смотрим на ребят и через них узнаём что-то новое. От всей души желаю вам радоваться тому, что у вас в жизни есть такая работа, которой можно отдавать себя полностью. Огромное спасибо Первому каналу, что всегда нас показывал, всегда развивал фигурное катание, всегда влюблял в наш вид спорта миллионы людей.

Ещё хочу сказать, что мне в жизни очень повезло. Я была удачливым тренером. И мне очень повезло после того, как я закончила тренерскую карьеру. Наверное, я бы уже давно умерла, если бы не эта работа, которая меня тоже захватывает. Если что, я готова и дальше. Люблю вас. Спасибо», — сказала Тарасова в эфире «Ледникового периода».