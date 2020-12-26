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Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию

Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Анна Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Серебряную медаль завоевала 14-летняя Камила Валиева, бронзовым призёром стала Александра Трусова. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка.

Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежал Трусовой и составлял 166,62 балла. Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).

Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск
Женщины

1. Анна Щербакова (Москва) – 264,10
2. Камила Валиева (Москва) – 254,01
3. Александра Трусова (Москва) – 246,37
4. Дарья Усачёва (Москва) – 230,56
5. Майя Хромых (Москва) – 211,91
6. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 204,63
7. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 204,25
8. Ксения Цибинова (Москва) — 203,56
9. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 197,32
10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 196,28

Фигурное катание. ЧР-2021. Челябинск
Женщины. Произвольная программа
26 декабря 2020, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Москва
264.10
2
Камила Валиева
Москва
254.01
3
Александра Трусова
Москва
246.37
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