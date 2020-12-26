Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию

Анна Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Серебряную медаль завоевала 14-летняя Камила Валиева, бронзовым призёром стала Александра Трусова. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка.

Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежал Трусовой и составлял 166,62 балла. Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной (247,59).

Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск

Женщины



1. Анна Щербакова (Москва) – 264,10

2. Камила Валиева (Москва) – 254,01

3. Александра Трусова (Москва) – 246,37

4. Дарья Усачёва (Москва) – 230,56

5. Майя Хромых (Москва) – 211,91

6. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 204,63

7. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 204,25

8. Ксения Цибинова (Москва) — 203,56

9. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 197,32

10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 196,28