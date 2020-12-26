«Чего-то не хватило». Бузова оценила прокат Исинбаевой и Авербуха

Известная ведущая и певица Ольга Бузова поделилась мнением о прокате легкоатлетки Елены Исинбаевой и хореографа Ильи Авербуха во время шоу «Ледниковый период».

«Илья, как ты её катал, как оберегал. Лена, ну я понимаю, с вашим ростом, вашими ногами тяжело. Но, Илья, вы мегапрофессионал. Лена, я тоже спортсмен, тоже боец. Было видно, что вы, конечно, зажаты сегодня. Знаю, вам будет тяжело в этом проекте, но, знаете, Елена, я чувствую потенциал.

Лена, 6.0, 6.0. Но чего-то не хватило. До моего мозжечка дойдёт информация. Возможно, до вашего тоже когда-нибудь дойдёт, чего вам не хватило конкретно сегодня», — сказала Бузова.

В шоу «Ледниковый период» профессиональные фигуристы выступают вместе со звёздами шоу-бизнеса.