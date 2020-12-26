«Чего-то не хватило». Бузова оценила прокат Исинбаевой и Авербуха
Известная ведущая и певица Ольга Бузова поделилась мнением о прокате легкоатлетки Елены Исинбаевой и хореографа Ильи Авербуха во время шоу «Ледниковый период».
«Илья, как ты её катал, как оберегал. Лена, ну я понимаю, с вашим ростом, вашими ногами тяжело. Но, Илья, вы мегапрофессионал. Лена, я тоже спортсмен, тоже боец. Было видно, что вы, конечно, зажаты сегодня. Знаю, вам будет тяжело в этом проекте, но, знаете, Елена, я чувствую потенциал.
Лена, 6.0, 6.0. Но чего-то не хватило. До моего мозжечка дойдёт информация. Возможно, до вашего тоже когда-нибудь дойдёт, чего вам не хватило конкретно сегодня», — сказала Бузова.
В шоу «Ледниковый период» профессиональные фигуристы выступают вместе со звёздами шоу-бизнеса.
Тарасова: наверное, я бы уже давно умерла, если бы не работа в «Ледниковом периоде»
Рекомендуем вам
- 26 декабря 2020
-
20:31
-
20:31
-
20:24
-
20:21
-
20:16
-
20:15
-
20:03
-
19:49
-
19:25
-
19:14
-
18:48
-
18:39
-
18:30
-
18:16
-
18:03
-
17:49
-
17:42
-
17:36
-
17:27
-
17:15
-
16:45
-
16:25
-
15:20
-
15:15
-
14:16
-
14:05
-
13:38
-
13:21
-
13:07
-
11:28
-
10:53
-
01:38
-
01:00
-
00:50
-
00:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам