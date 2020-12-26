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Анна Щербакова: спасибо себе, что не снялась и поборолась

Анна Щербакова: спасибо себе, что не снялась и поборолась
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала своё выступление на национальном первенстве 2021 года в Челябинске.

Щербакова, недавно перенёсшая пневмонию, выиграла короткую программу, а её оценки за произвольный прокат превысили сразу два мировых рекорда. За программу с четверными лутцем и флипом Анна получила 183,79 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62. Итоговый результат Щербаковой по сумме двух программ — 264,10. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59.

«Я очень счастлива. Хочу сказать большое спасибо всем, кто к этому причастен. Спасибо себе, что не снялась, поборолась и что всё получилось. Знала, что, чтобы мне ни сказали, всё равно выйду на лёд и буду бороться», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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