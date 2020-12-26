Чистый прокат Александры Трусовой на чемпионате России. Видео

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В Челябинске завершились соревнования среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. Александра Трусова, воспитанница олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, чисто исполнила произвольную программу. В неё спортсменка включила два четверных прыжка.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

За произвольную программу она получила 170,61 балла. Суммарный результат фигуристки составил 246,37 балла.

Анна Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Серебряную медаль завоевала 14-летняя Камила Валиева,

Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежит Трусовой и составляет 166,62 балла. Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной, — 247,59.