Чистый прокат Александры Трусовой на чемпионате России. Видео

В Челябинске завершились соревнования среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. Александра Трусова, воспитанница олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, чисто исполнила произвольную программу. В неё спортсменка включила два четверных прыжка.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
За произвольную программу она получила 170,61 балла. Суммарный результат фигуристки составил 246,37 балла.
Анна Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Серебряную медаль завоевала 14-летняя Камила Валиева,
Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежит Трусовой и составляет 166,62 балла. Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежавший Алёне Косторной, — 247,59.
- 26 декабря 2020
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