Алина Загитова представила новый показательный номер. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила новый показательный номер, с ним она выступила во время шоу «Ледниковый период». Фигуристка станцевала под песню Will I Make It out Alive в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В декабре 2019 года Загитова заявила о приостановке карьеры и пока не вернулась к соревнованиям. Фигуристка пропускает уже второй подряд чемпионат России, где проходит отбор в национальную сборную для участия в международных турнирах.



По окончании школы Загитова поступила на факультет журналистики и осенью 2020 года стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».