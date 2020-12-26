Алина Загитова представила новый показательный номер. Видео
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила новый показательный номер, с ним она выступила во время шоу «Ледниковый период». Фигуристка станцевала под песню Will I Make It out Alive в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
В декабре 2019 года Загитова заявила о приостановке карьеры и пока не вернулась к соревнованиям. Фигуристка пропускает уже второй подряд чемпионат России, где проходит отбор в национальную сборную для участия в международных турнирах.
По окончании школы Загитова поступила на факультет журналистики и осенью 2020 года стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».
Первый канал показал чистое выступление Алины Загитовой. На записи эфира она падала
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