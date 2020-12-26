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Глейхенгауз: были готовы к тому, что Щербакова снимется, фигурное катание, чемпионат России

Глейхенгауз: были готовы к тому, что Щербакова снимется
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что Анна Щербакова, ставшая в Челябинске трёхкратной чемпионкой России, могла снятья с произвольной программы.

Фигуристка, недавно перенёсшая пневмонию, плохо чувствовала себя после короткой программы. После болезни спортсменка не катала на тренировках программы целиком.

«Мы были готовы к тому, что Аня снимется. Но внутри я понимал, что она всё равно не согласится, выйдет и покажет то, что она сделала», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Оценки Щербаковой за произвольный прокат превысили сразу два мировых рекорда. За программу с четверными лутцем и флипом Анна получила 183,79 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62 балла. Итоговый результат Щербаковой по сумме двух программ — 264,10. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59 балла.

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