Глейхенгауз: были готовы к тому, что Щербакова снимется

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что Анна Щербакова, ставшая в Челябинске трёхкратной чемпионкой России, могла снятья с произвольной программы.
Фигуристка, недавно перенёсшая пневмонию, плохо чувствовала себя после короткой программы. После болезни спортсменка не катала на тренировках программы целиком.
«Мы были готовы к тому, что Аня снимется. Но внутри я понимал, что она всё равно не согласится, выйдет и покажет то, что она сделала», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.
Оценки Щербаковой за произвольный прокат превысили сразу два мировых рекорда. За программу с четверными лутцем и флипом Анна получила 183,79 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62 балла. Итоговый результат Щербаковой по сумме двух программ — 264,10. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59 балла.
- 26 декабря 2020
-
22:05
-
22:02
-
21:51
-
21:37
-
21:36
-
21:13
-
21:13
-
21:02
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:31
-
20:31
-
20:24
-
20:21
-
20:16
-
20:15
-
20:03
-
19:49
-
19:25
-
19:14
-
18:48
-
18:39
-
18:30
-
18:16
-
18:03
-
17:49
-
17:42
-
17:36
-
17:27
-
17:15
-
16:45
-
16:25
-
15:20
-
15:15