Глейхенгауз: были готовы к тому, что Щербакова снимется

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что Анна Щербакова, ставшая в Челябинске трёхкратной чемпионкой России, могла снятья с произвольной программы.

Фигуристка, недавно перенёсшая пневмонию, плохо чувствовала себя после короткой программы. После болезни спортсменка не катала на тренировках программы целиком.

«Мы были готовы к тому, что Аня снимется. Но внутри я понимал, что она всё равно не согласится, выйдет и покажет то, что она сделала», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Оценки Щербаковой за произвольный прокат превысили сразу два мировых рекорда. За программу с четверными лутцем и флипом Анна получила 183,79 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62 балла. Итоговый результат Щербаковой по сумме двух программ — 264,10. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59 балла.